Srikandi Ganjar Berikan Kegiatan Positif untuk Milenial di Yogyakarta

YOGYAKARTA – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Srikandi Ganjar kembali melakukan kegiatan positif dan bermanfaat kepada masyararakat luas khususnya para milenial di Yogyakarta.

Mereka menggelar pelatihan bertajuk "Ide Jualan Usaha Milenial Muda membuat Sandwich" bareng milenial di Kopi Juang Jogja, Jalan Melati Wetan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Koordinator Wilayah Srikandi Ganjar Herawati mengatakan, kegiatan ini menjadi untuk mengasah kemampuan para milenial di Yogyakarta dalam membuat camilan yang sangat digemari oleh masyarakat luas.

“Camilan tersebut bisa menjadi lahan bisnis jika ditekuni secara serius. Sebab, camilan itu sudah banyak dijual mulai dari di toko, swalayan, hingga mini market,” ujarnya, Jumat (18/8/2023).

Pihaknya juga berharap, melalui pelatihan ini bisa menambah keterampilan para milenial di daerah tersebut dalam membuat sandwich.

Dalam pelatihan tersebut, sukarelawan Srikandi Ganjar menghadirkan mentor profesional di bidangnya. Menurut dia, menurut itu memberikan materi mengenai bagaimana cara membuat Sandwich yang enak dan mudah.