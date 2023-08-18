Sempat Dikira Bangkai Binatang, Warga Temukan Mayat Bayi di Kali Code

YOGYAKARTA - Warga bantaran Kali Code, Kalurahan Prawiro Prawirodirjan, Gondomanan dikejutkan dengan penemuan mayat bayi berjenis kelamin perempuan yang mengapung tersangkut kayu di sungai.

Mayat bayi malang itu ditemukan oleh warga pada Jumat (18/8/2023). Saat ini mayat bayi tersebut sudah dibawa ke RS Bhayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, AKP Archye Nevada, mengatakan, mayat bayi tersebut pertama kali ditemukan oleh warga sekitar bernama Kabul Budiyono.

"Saksi warga semula mengira itu bangkai binatang, namun saksi lainnya meyakini bahwa itu adalah orok bayi. Atas temuan itu, kemudian dilaporkan ke Polsek Gondomanan," ujarnya.

Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh petugas dengan melakukan evakuasi dan olah tempat kejadian perkara.