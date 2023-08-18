Ratusan Maba UPN Veteran Yogya Diduga Keracunan Makanan saat Outbond

YOGYAKARTA - Ratusan mahasiswa baru (maba) UPN Veteran Yogyakarta diduga mengalami keracunan massal saat mengikuti kegiatan outbond pada Jumat (18/08/2023). Mereka mengalami mual dan muntah setelah mengonsumsi makanan yang disediakan pihak penyelenggara.

Saat dikonfirmasi, Kasubag Kerjasama dan Humas UPN Veteran Yogyakarta, Markus Kusnardijanto, mengatakan saat ini pihak kampus tengah menggelar kegiatan pengenalan kehidupan kampus bela negara (PKKBN).

Acara outbond tersebut dilangsungkan di beberapa tempat, yakni di Batalyon Infanteri Mekanis (Yonmek) 403, Akademi Angkatan Udara (AAU), dan di Denhanud 474 Kopasgat.

"Yang keracunan yang di 403. Di sana kurang lebih ada 700 mahasiswa. Namun, yang keracunan jumlahnya baru kita update," katanya, Jumat.

Dia menyebut 700 mahasiswa tersebut berasal dari berbagai fakultas dan jurusan. Diduga, para mahasiswa baru tersebut keracunan makanan. Ia mengungkapkan bahwa mahasiswa yang keracunan mengalami gejala mual dan muntah.

"Tim kami sudah ke sana, yang kira-kira tidak bisa ditangani di 403, kami rujuk ke rumah sakit," katanya.