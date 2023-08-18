Refleksi HUT Ke-78 RI, Ganjar : Satu Garis Lurus Dukung Program Nasional

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap Jawa Tengah menjadi provinsi dengan satu garis yang sama dalam mendukung program nasional. Itulah refleksi yang diambil Ganjar memaknai 78 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri Resepsi Kenegaraan Peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Jawa Tengah, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Komplek Kantor Gubernur Jateng Kamis (17/8/2023) malam.

Menurutnya, provinsi harus mampu menjadi perpanjangan kaki dari pemerintah pusat dalam mengeksekusi program di daerah.

“Kalau di Pemprov Jawa Tengah, bagaimana kita memberikan bantuan kepada nasional. Agar kita menjadi kakinya nasional, sehingga kita bisa mengeksekusi seluruh program yang sifatnya nasional,” ujar Ganjar yang juga Bacapres Partai Perindo itu.

Ganjar mengatakan, visi tersebut dapat terwujud dengan adanya komitmen kerja sama dari para kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota. Sehingga eksekusi program nasional bisa satu garis lurus diselesaikan.

“Artinya nasional punya program, provinsi mendukung. Terus kemudian kabupaten kota mendukung sehingga dalam satu garis lurus eksekusi bisa dilakukan dengan baik,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Ganjar mengundang berbagai elemen masyarakat. Mulai paskibraka dan keluarganya, veteran, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga TNI/Polri.