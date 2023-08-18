Momentum HUT Ke-78 RI, Partai Perindo Bagikan Gerobak untuk Pedagang Kecil di Kendal

KENDAL - DPW Partai Perindo Jawa Tengah memberikan bantuan gerobak kepada pedagang di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Harapannya dengan bantuan gerobak ini dapat meningkatkan ekonomi mereka.

BACA JUGA: Bacaleg Perindo Optimis Raup Suara Terbanyak di Sumsel

Penyerahan gerobak itu dilakukan di malam tirakatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Tamanrejo, Kecamatan Limbangan, Rabu (16/8/2023) malam.

Wakil Ketua DPW Partai Perindo Jateng, Beny Setiyono mengatakan, ada tiga gerobak yang diserahkan DPD Partai Perindo Kabupaten Kendal ke pelaku UMKM.

“Bantuan gerobak tersebut diharapkan dapat membantu perekonomian Masyarakat,” ujar Beny Setiyono.

Dia mengatakan, gerobak diserahkan langsung kepada penerima bantuan dengan harapan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan mengangkat perekonomian warga.