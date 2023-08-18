Ganjar Pranowo Bangga Lihat Kerajinan Tangan hingga Makanan Karya Warga Binaan Lapas Kedungpane

SEMARANG - Kementerian Hukum dan HAM melalui Kanwil Jateng memberikan remisi kepada 8.031 orang narapidana di wilayah Jateng tahun 2023. Sebanyak 62 di antaranya merupakan anak binaan lapas.

Surat keputusan remisi dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-78 diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Jawa Tengah --yang juga Bacapres Partai Perindo-- Ganjar Pranowo dalam acara bertajuk "Penyerahan Remisi Umum Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia".

Adapun, pemberian remisi itu dilakukan di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Kedungpane, Semarang, Jateng, Kamis (17/8/2023).

Di kompleks lapas tersebut, Ganjar mengunjungi pameran hasil karya warga binaan seperti batik, kerajinan tangan, hingga makanan. Tak hanya sekadar dipamerkan, karya-karya itu juga dijual.

“Bahkan, ada yang bisnis. Jadi, pengusahanya masuk ke sini kemudian orang di sini mengerjakan, dibayar di sini, maka menjadi lebih produktif,” kata Ganjar.