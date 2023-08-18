Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Refleksi 78 Tahun Indonesia, Ganjar Undang Veteran hingga Elemen Masyarakat

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |11:11 WIB
Refleksi 78 Tahun Indonesia, Ganjar Undang Veteran hingga Elemen Masyarakat
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bersama Veteran (foto: dok ist)
A
A
A

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menghadiri acara Resepsi Kenegaraan Peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Jawa Tengah, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Komplek Kantor Gubernur Jateng Kamis 17 Agustus 2023 malam.

Dalam kesempatan itu, Ganjar mengundang berbagai elemen masyarakat. Mulai paskibraka dan keluarganya, veteran, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga TNI/Polri.

“Terima kasih paskibraka tadi bekerja dengan sangat bagus, hari ini kami mengundang para veteran untuk kami bisa berbagi kesenangan kegembiraan dan perhatian,” ujar Ganjar yang juga Bacapres Partai Perindo itu.

Ganjar juga mengapresiasi kinerja baik yang diberikan ASN di lingkungan Pemprov Jateng, pemerintah kabupaten kota, hingga level desa.

“Sehingga mereka menorehkan prestasi-prestasi dan itu saya kira persembahan yang bagus untuk kita kasihkan kepada bangsa dan negara,” bebernya.

Ia pun berharap Jawa Tengah menjadi provinsi dengan satu garis yang sama dalam mendukung program nasional.

Halaman:
1 2
      
