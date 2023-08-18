Advertisement
HOME NEWS JATIM

Rayakan HUT Ke-78 RI, Relawan Ganjar Doa Bersama untuk Kebaikan Indonesia

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |03:03 WIB
Rayakan HUT Ke-78 RI, Relawan Ganjar Doa Bersama untuk Kebaikan Indonesia
Rayakan HUT Ke-78 RI, relawan Ganjar gelar doa bersama. (Ist)
TULUNGAGUNG - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia (RI), sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Gus-Gus Nusantara (GGN) Jawa Timur (Jatim) menggelar potong kue dan doa bersama untuk kebaikan Indonesia. Acara ini digelar di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Falah Trenceng, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (17/8/2023).

Dengan mengusung tema 'Digdaya Santri Nusantara Menuju Mercusuar Dunia', Gus-Gus Nusantara mendoakan agar Indonesia diberikan pemimpin yang bisa membawa Indonesia lebih maju, sejahtera hingga tangguh. Menurut mereka, figur itu ada di Ganjar Pranowo.

"Kami mengadakan doa bersama untuk keselamatan NKRI, sekaligus mendoakan Bapak Ganjar supaya menjadi Presiden Indonesia. Kami juga mengadakan potong kue. Ini adalah simbolis di ulang tahun kemerdekaan RI, dimana harapannya santri-santri di nusantara ini lebih mencintai negaranya," kata Koordinator GGN Jawa Timur, Gus M Alwi Hasan dalam keterangannya, Kamis (17/8/2023).

Alwi menjelaskan, cinta terhadap Tanah Air adalah bagian dari iman. Menurutnya, tanpa nasionalisme untuk menjaga NKRI akan sulit menjalankan ibadah dan proses belajar-mengajar dalam mengisi kemerdekaan ini.

Oleh karena itu, Alwi menegaskan, menjaga persatuan dan kesatuan adalah kewajiban yang tak boleh terabaikan.

"Mencintai tanah air ini merupakan bagian dari iman," tegasnya.

Alwi juga mengajak seluruh pesantren di Indonesia untuk meningkatkan toleransi terhadap keragaman budaya yang ada di Indonesia. Hal ini diharapkan akan membantu penyebaran agama Islam yang lebih diterima oleh masyarakat luas dalam upaya berdakwah.

"Menjaga persatuan dan kesatuan ini hukumnya wajib. Tidak boleh kita terkecoh oleh rongrongan yang bisa merusak persatuan dan kesatuan, ini harus kita kikis dan tolak," ujarnya.

Acara ini juga disambut baik dan antusias. Pimpinan Ponpes Al Falah Trenceng, Izzul Muna berharap agar acara Gus-Gus Nusantara di perayaan hari kemerdekaan Indonesia ini menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk semakin maju dan makmur.

Ia turut mendoakan agar Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024, serta bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, lebih aman, tenteram, maju dan sejahtera.

