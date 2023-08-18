Pamit Cari Ilmu, Pria Ditemukan Tewas di Jalan Menuju Hutan Tempat Bertapa

Seorang pria ditemukan tewas di tengah jalan menuju hutan yang sering dijadikan tempat bertapa. (Ilustrasi/Freepik)

GARUT - Seorang warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat, berinisial IAP (36) ditemukan tak bernyawa di salah satu jalan menuju hutan Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut. Mayat korban yang mengenakan sweater hitam ini ditemukan terlentang pada jalan setapak di Desa Barusari, Kecamatan Pasirwangi.

“Ditemukan di jalan setapak menuju kawasan hutan di Desa Barusari, Kecamatan Pasirwangi,” kata Kasat Reskrim Polres Garut AKP Deni Nurcahyadi, Kamis (17/8/2023).

Ia menambahkan, jenazah tersebut semula ditemukan warga. Warga lalu melaporkannya ke polisi. Aparat Polres Garut kemudian menurunkan tim identifikasi untuk melakukan pemeriksaan di TKP.

“Korban menggunakan sweater warna hitam dan celana pendek warna hijau. Dari lokasi kami menemukan tas yang berisikan KTP, uang, celana dan baju, rokok, serta beberapa barang lain milik korban,” ujarnya.

Usai olah TKP, petugas kemudian membawa jenazah IAP ke Puskesmas Padaawas, lalu selanjutnya ke RSUD dr Slamet Garut untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil visum, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuhnya.

"Kami kemudian menghubungi keluarga korban. Keluarga yang datang ke rumah sakit menolak untuk dilakukan autopsi pada jenazah," ucapnya.

Berdasarkan keterangan keluarga, korban berangkat meninggalkan rumah pada Rabu (16/8/2023) sore. Kepada keluarganya, korban pamit untuk mencari ilmu.