Promosikan Judi Online dengan Tarian Erotis, Ini Kronologi Penangkapan Selebgram Seksi Bandung

BANDUNG -Polisi menangkap SN (24), selebgram cantik seksi asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat karena mempromosikan judi online di media sosial instagamnya.

Dalam akun Instagram, SN kerap tampil cantik dan seksi dengan pakaian minim. Selain SN, polisi juga menangkap dua admin media sosial (medsos) berinisial Mag (20) dan OR (34). SN, Mag, dan OR ditangkap di Kampung Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan, petugas menerima laporan pengaduan tentang beberapa orang pelaku yang mempromosikan judi online. Selanjutnya petugas berhasil mengamankan dua orang pelaku yang berprofesi sebagai admin judi online dan satu orang perempuan sebagai ambasador judi online.

"Banyak kejadian-kejadian pidana yang disebabkan karena judi online seperti ikut judi online uangnya habis dan akhirnya merampok, dan mencuri. Kami lakukan penyelidikan secara inten dan kami berhasil menangkap dua admin, satu brand ambasador," ujarnya.

Dia melanjutkan, selebgram seksi tersebut mempromosikan judi online di Instagram dengan cara menari-nari hanya mengenakan pakaian dalam. Kemudian terdapat tulisan nama judi online yaitu Alexis Togel.

Selanjutnya, pelaku memberikan keterangan di laman Instagram tentang link yang dapat diakses oleh member. Sedangkan dua orang admin berperan mengajak orang melalui pesan singkat untuk mengikuti judi online.

Dia menyatakan, para admin dan brand ambasador ini mendapatkan keuntungan yang berbeda dari tiap beraksi. Mereka sudah beroperasi sejak satu tahun ke belakang.