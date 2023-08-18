Terinspirasi Ganjar, Komunitas Ojol Gelar Upacara 17 Agustus di Gunung Papandayan

GARUT- Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Ojek Online (Kajol) Indonesia dukung Ganjar, menggelar upacara kemerdekaan Indonesia bersama sekitar 50 anak muda dan driver ojol di Gunung Papandayan, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Juru Bicara Kajol Indonesia Dukung Ganjar Risnandar mengatakan pihaknya mengajak anak muda dan driver ojol untuk naik Gunung Papandayan sekaligus melakukan apel kemerdekaan.

“Kegiatan ini dilakukan untuk menggelorakan semangat kemerdekaan sekaligus menjaga persatuan dan persaudaraan di kalangan anak muda milenial dan generasi Z di Jawa Barat,” ujarnya, Jumat (18/8/2023).

Pihaknya ingin pengemudi ojol berpartisipasi mengisi kemerdekaan dengan hal positif yang dilakukan di alam terbuka, seperti di gunung.

“Tujuannya, nasionalisme para para driver online makin meningkat dan turut aktif menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kami ingin memupuk semangat kecintaan teman-teman, khususnya generasi milenal kepada Indonesia," ulasnya.

Dia juga meminta agar anak muda milenial dan generasi Z dapat meneruskan perjuangan dan mengenang jasa para pahlawan telah gugur. Salah satunya ialah turut mengikuti apel kemerdekaan di Gunung Papandayan.

"Sebagaimana diketahui, kemerdekaan ini tidak diraih dengan mudah. Perjuangan para pahlawan dengan segenap tumpah darah. Kami hanya bisa meneruskan dan semoga bisa lebih besar kecintaan terhadap Indonesia," tuturnya.

Kajol Ganjar berharap generasi muda Indonesia mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif dan bermakna. Selain itu, Risnandar juga berharap para driver ojol terus berkontribusi bagi negara dengan aktivitas pekerjaannya.

"Harapan kami, temen-temen para driver generasi milenial bisa lebih bersemangat dan menjadi penopang di negara kita di masa depan nanti," ujarnya.

Mereka juga melakukan bersih-bersih Gunung Papandayan agar para pendaki dan pencinta alam makin sadar pentingnya menjaga kelestarian dan kebersihan gunung.

"Selain upacara kemerdekaan indonesia, kami dari Kajol Indonesia mengadakan bersih-bersih gunung. Jadi, teman-teman memungut sampah di sana," ucapnya.

Risnandar mengatakan pihaknya juga terinspirasi dari sosok bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo yang cinta dan peduli terhadap lingkungan. Peserta apel juga mendoakan agar Ganjar Pranowo menjadi presiden Indonesia periode 2024-2029.