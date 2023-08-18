Remisi Kemerdekaan, 4 Napi Koruptor Langsung Hirup Udara Bebas

BANDUNG - Empat narapidana kasus korupsi dikabarkan bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin per hari ini, Jumat (18/8/2023). Mereka bebas lantaran mendapatkan remisi Hari Kemerdekaan.

Adapun keempat narapidana tersebut adalah Nurdin Abdullah, Yul Dirga, Yoman dan Sudarso. "Jadi, karena mendapat remisi 17 Agustus, Surat Keputusan (SK)-nya direvisi. Jadi pulang (bebas bersyarat) hari ini 18 Agustus 2023," ujar Kalapas Sukamiskin, Kunrat Kasmiri, Jumat.

Meski bebas, lanjut Kunrat, mereka masih dikenakan wajib lapor ke Badan Pemasyarakatan (Bapas) Bandung hingga dinyatakan bebas murni. Wajib lapor ini dilakukan selama setahun ke depan.

"Intinya mereka masih menjalani wajib lapor dan ada penambahan satu tahun untuk masa percobaannya. Dia harus lebih baik selama satu tahun ke depan," jelasnya.

Sekadar informasi, Nurdin Abdullah yang merupakan mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu divonis lima tahun penjara dan denda Rp500 juta terkait kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur.