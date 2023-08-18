HUT Ke-78 RI, Ridwan Kamil Optimis Visi Indonesia Emas 2045 Terwujud

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil optimis menatap masa depan Indonesia. Terlebih, bangsa ini memiliki visi Indonesia Emas 2045.

Ridwan Kamil mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia saat ini menduduki peringkat 16 dari 200 negara di dunia. Alhasil Indonesia masuk golongan negara-negara G20.

"Pada tahun 2045 kelak bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kita memiliki visi untuk mencapai Indonesia Emas dimana negara kita akan menjadi negara besar, negara super power ke-4 di dunia," kata Kang Emil, sapaannya saat Upacara Peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia (RI) Tingkat Jabar di Lapangan Gasibu, Kamis (17/8/2023).

Menurut Kang Emil, masuknya Indonesia dalam G20 membuktikan sudah sejajar dengan negara-negara maju. Sehingga mimpi di 2044 bukan tidak mungkin akan terwujud.

"Insya Allah akan menjadi negara maju urutan ke-4 setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat, setelah itu Republik Indonesia. Aamiin," ujar Kang Emil.