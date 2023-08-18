Advertisement
HOME NEWS JABAR

Eks Bupati Cirebon Sunjaya Divonis 7 Tahun Penjara

Sondi Agung , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |20:32 WIB
Eks Bupati Cirebon Sunjaya Divonis 7 Tahun Penjara
Mantan Bupati Cirebon Sunjaya divonis 7 tahun penjara (Foto: Sondi Agung)
A
A
A

BANDUNG - Mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra divonis hukuman 7 tahun kurungan penjara. Sunjaya juga turut dimiskinkan dan hak politiknya dicabut selama 5 tahun usai dinyatakan bersalah melakukan suap, gratifikasi dan TPPU sebesar Rp64 miliar.

Putusan untuk Sunjaya dibacakan Ketua Majelis Hakim Benny Eko Supriyadi di Pengadilan Tipikor Bandung, Jumat (18/8/2023). Sunjaya divonis selama 7 tahun kurungan penjara serta denda Rp1 miliar subsidair 3 bulan kurungan.

Dalam amar putusannya, majelis hakim memutuskan harta benda Sunjaya akan disita oleh negara senilai Rp36 miliar. Rinciannya berupa 94 aset tanah dan bangunan serta 2 unit kendaraan.

"Menimbang bahwa seluruh benda-benda berupa 94 tanah dan bangunan serta 2 unit kendaraan terdakwa secara sah dirampas oleh negara," kata Benny saat membacakan amar putusannya.

Selain itu, majelis hakim juga memutus mencabut hak politik Sunjaya selama 5 tahun. Selama menjalani tahanan, Sunjaya tidak bisa dipilih dalam jabatan politik apapun.

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik/politis selama 5 tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," ucap majelis.

Halaman:
1 2
      
