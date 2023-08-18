Viral! Pelajar Baku Hantam di Kebun Sawit Usai Lomba Tarik Tambang

ASAHAN - Perkelahian pelajar terjadi di area kebun kelapa sawit di Desa Perkebunan Hessa, Selasa 15 Agustus 2023, dan jadi viral di media sosial. Perkelahian dipicu keributan antar-suporter saat pertandingan tarik tambang di sekolah sebagai perayaan HUT ke-78 RI.

Dalam video yang tersebar luas tersebut, terlihat pelajar salah satu sekolah swasta di Simpang Kawat, Asahan, melakukan pengeroyokan terhadap seorang pria yang diduga ikut campur dalam perkelahian antar pelajar tersebut.

"Akibat kejadian viral tersebut, sekolah telah meminta keterangan dari pwlajar yang terlibat perkelahian," ujar Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Iman Armaya, Jumat (18/8/2023).

Pemicu perkelahian berawal sempat terjadinya keributan antar-suporter pelajar saat perlombaan perayaan 17 Agustus.

Meski sudah didamaikan pihak sekolah, perkelahian berbuntut panjang hingga pelajar kembali terjadi diluar sekolah yang melibatkan orang lain dari luar sekolah.

Atas kejadian tersebut, pihak sekolah telah memanggil orangtua untuk melakukan perdamaian dan menegaskan kepada siswa agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

(Angkasa Yudhistira)