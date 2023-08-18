Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

4 Rumah Terbakar, Warga Lagi Asyik Pesta Rakyat Mendadak Panik

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |23:54 WIB
4 Rumah Terbakar, Warga Lagi Asyik Pesta Rakyat Mendadak Panik
Kapolsek Mamajang Kompol Sulkarnain. (MPI/Abdullah Nicolha)
A
A
A

MAKASSAR – Ratusan warga yang sedang menggelar pesta rakyat sebagai rangkaian perayaan HUT ke-78 RI di Jalan Kakatua 3, Kelurahan Pabatang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar mendadak panik. Pasalnya, 4 rumah di wilayah itu terbakar pada Jumat (18/8/2023) malam.

Dari pantauan, ratusan warga yang sedang mengikuti pesta rakyat panik dan berhamburan ingin mengetahui lokasi kebakaran. Beruntung sejumlah aparat kepolisian yang ikut dalam acara itu sigap dan langsung mengamankan situasi.

Kapolsek Mamajang, Kompol Sulkarnain menyebutkan, peristiwa itu terjadi saat warga di Jalan Kakatua 3 sedang asyik mengikuti pesta rakyat.

“Infomrasi awal kejadian pukul 20.45 Wita. Kita sementara berada di acara pesta rakyat dapat informasi ada kebakaran yang menimpa 4 rumah di bagian belakang,” kata kapolsek kepada wartawan di lokasi kebakaran, Jumat (18/8/2023) malam.

Dia menyebutkan, saat mendapatkan informasi itu, pihaknya langsung ke TKP dan melakukan penyelidikan.

“Tadi sore sebelum kejadian, pemilik rumah pergi ibadah setelah itu pemilik rumah keluar ke lorong, namun ternyata tiba-tiba ada api di bagian belakang,” ujarnya.

Terkait penyebab kebakaran, pihaknya mengaki masih sementara dalam penyelidikan. Namun, dia mengonfirmasikan apakah karena kelalaian atau kosletin listrik masih diselidiki.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun, beberapa warga yang terdampak yakni, 1 kepala keluarga (KK) di bagian depan dan terdapat 4 KK di bagian belakang.

“Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, namun ada 4 petak rumah diisi 4 KK yang terbakar, selain itu ada juga orang sakit yang sempat dievakuasi karena saat itu mungkin kaget,” ungkap Sulkarnain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3187179/kebakaran-uEA3_large.jpg
Kebakaran Maut di Apartemen Hong Kong, 13 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186983/kebakaran-Q7N6_large.jpg
Kebakaran di RS Pengayoman Jaktim Padam, Asal Api dari Gudang Cleaning Service
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186979/kebakaran-sj8D_large.jpg
Kronologi Lengkap Kebakaran RS Pengayoman Cipinang, Evakuasi Pasien Berlangsung Dramatis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186970/kebakaran_rs_pengayoman_cipinang-a3nU_large.jpg
Kebakaran RS Pengayoman Cipinang Berasal dari Gudang Logistik, Puluhan Pasien Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/18/3186667/kebakaran-brP0_large.jpg
Kebakaran Hebat Apartemen di Hong Kong, Kemlu: 7 WNI Tewas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186636/mayat-ds4I_large.jpg
WNI Tewas dalam Kebakaran Apartemen di Hong Kong Jadi 6 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement