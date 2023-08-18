4 Rumah Terbakar, Warga Lagi Asyik Pesta Rakyat Mendadak Panik

MAKASSAR – Ratusan warga yang sedang menggelar pesta rakyat sebagai rangkaian perayaan HUT ke-78 RI di Jalan Kakatua 3, Kelurahan Pabatang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar mendadak panik. Pasalnya, 4 rumah di wilayah itu terbakar pada Jumat (18/8/2023) malam.

Dari pantauan, ratusan warga yang sedang mengikuti pesta rakyat panik dan berhamburan ingin mengetahui lokasi kebakaran. Beruntung sejumlah aparat kepolisian yang ikut dalam acara itu sigap dan langsung mengamankan situasi.

Kapolsek Mamajang, Kompol Sulkarnain menyebutkan, peristiwa itu terjadi saat warga di Jalan Kakatua 3 sedang asyik mengikuti pesta rakyat.

“Infomrasi awal kejadian pukul 20.45 Wita. Kita sementara berada di acara pesta rakyat dapat informasi ada kebakaran yang menimpa 4 rumah di bagian belakang,” kata kapolsek kepada wartawan di lokasi kebakaran, Jumat (18/8/2023) malam.

Dia menyebutkan, saat mendapatkan informasi itu, pihaknya langsung ke TKP dan melakukan penyelidikan.

“Tadi sore sebelum kejadian, pemilik rumah pergi ibadah setelah itu pemilik rumah keluar ke lorong, namun ternyata tiba-tiba ada api di bagian belakang,” ujarnya.

Terkait penyebab kebakaran, pihaknya mengaki masih sementara dalam penyelidikan. Namun, dia mengonfirmasikan apakah karena kelalaian atau kosletin listrik masih diselidiki.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun, beberapa warga yang terdampak yakni, 1 kepala keluarga (KK) di bagian depan dan terdapat 4 KK di bagian belakang.

“Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, namun ada 4 petak rumah diisi 4 KK yang terbakar, selain itu ada juga orang sakit yang sempat dievakuasi karena saat itu mungkin kaget,” ungkap Sulkarnain.