HOME NEWS SUMSEL

Sosialisasikan Ganjar, Pemuda Mahasiswa Nusantara Latih Milenial Ciptakan Lapangan Kerja

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |12:05 WIB
Sosialisasikan Ganjar, Pemuda Mahasiswa Nusantara Latih Milenial Ciptakan Lapangan Kerja
Relawan Ganjar Adakan Pelatihan untuk Milenial Sumsel/ist
A
A
A

PALEMBANG - Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Pemuda Mahasiswa Nusantara (PMN) Sumatera Selatan menggelar pelatihan budi daya ikan lele di jalan Utama, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Pelatihan tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan.

Koordinator PMN Sumatera Selatan, Sabili mengatakan, kegiatan yang diinisiasi oleh para mahasiswa PMN Sumatera Selatan itu bertujuan untuk mendorong pemuda berperan aktif dalam meningkatkan produksi budi daya ikan lele.

"Pelatihan budi daya ikan Lele ini menyadarkan dan mengajak rekan rekan bahwa untuk menimbulkan jiwa enterpreneur bisa dari hal yang mudah dikerjakan seperti budi daya ikan lele," ujar Sabili, Jumat (18/8/2023).

Dalam kegiatan tersebut, relawan PMN menghadirkan pembicara profesional di bidangnya untuk memberikan materi cara pemudidayaan ikan lele. Mereka diberikan bekal cara merawat ikan lele mulai dari makan untuk konsumsi hingga cara menjualnya.

"Kami hadirkan pemateri yang benar benar kompeten di bidangnya agar memberikan setidaknya pengetahuan dasar untuk pemuda-pemuda dan mahasiswa di Sumatera Selatan mampu membuat konsep mandiri pangan tersediri baik untuk di makan secara pribadi maupun cara menjualnya," urainya.

Pelatihan tersebut kata dia sangat bermanfaat dan bisa menjadi ladang bisnis jika dikerjakan secara rutin.

"Jika dikerjakan secara serius teman-teman pemuda bisa meraih keuntungan apalagi tingkat konsumsi ikan lele di Sumatera Selatan cukup tinggi, kerjakan secara serius belajar bisa otodidak, panduan khusus, maupun seperti seminar diskusi seperti ini," ungkap dia.

Di sela kegiatan pelatihan tersebut, dia juga memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres) 2024 kepada para peserta yang hadir.

