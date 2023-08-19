Bacaleg Perindo Bagikan KTA Berasuransi, Disambut Antusias Masyarakat Gorontalo

GORONTALO - Bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Partai Perindo untuk DPR RI dapil Gorontalo, Clemens Efraim Musa, membagikan ratusan kartu tanda anggota (KTA)berasuransi ke masyarakat. KTA itu dibagikan di salah satu rumah bacalaeg, Desa Upomela, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, Jumat (18/8/2023).

Sebanyak 200 warga yang resmi terdata menerima KTA berasuransi Partai Perindo. Mereka pun disosialisasikan manfaat kartu tersebut

Pembagian KTA berasuransi ini dipimpin langsung bacaleg DPR RI Partai Perindo dapil Provinsi Gorontalo Clemens Efraim Musa. Kegiatan ini juga turut diikuti pengurus DPW Partai Perindo Gorontalo dan DPD Partai Perindo Gorontalo.

Clemens mengatakan, KTA berasuransi yang diberikan Partai Perindo kepada warga Desa Upomela ini merupakan perlindungan finansial dalam situasi tak terduga. Khususnya untuk memberikan jaminan sosial dan perlindungan kesehatan kepada warga.

"Kami ingin menjangkau sebesar-besarnya pembagian KTA berasuransi ini sampai ke pelosok sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat banyak," ujar Clemens, Jumat (18/8/2023).