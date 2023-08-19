Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Bakal Bagikan KTA hingga Daerah Pelosok di Gorontalo

Faradila Alim , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |04:35 WIB
Bacaleg Perindo Bakal Bagikan KTA hingga Daerah Pelosok di Gorontalo
Bacaleg Partai Perindo untuk DPR RI dapil Gorontalo, Clemens Efraim Musa (iNews/Faradila Alim)
A
A
A

GORONTALO - Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo, dapil Provinsi Gorontalo, Clemens Efraim Musa bakal membagikan KTA berasuransi hingga ke warga di pelosok daerah. Ia mengungkapkan hal itu saat membagikan KTA berasuransi di rumah salah satu bacaleg Partai Perindo dapil Gorontalo di Desa Upomela, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, Jumat (18/8/2023).

Clemens menyebutkan, KTA berasuransi Partai Perindo bermanfaat untuk perlindungan finansial dalam situasi tak terduga. Hal ini khususnya untuk memberikan jaminan sosial dan perlindungan kesehatan kepada warga.

"Jadi kami ingin menjangkau sebesar-besarnya pembagian KTA berasuransi ini sampai ke pelosok daerah. Sehingga manfaat dari KTA Partai Perindo ini dapat dirasakan oleh banyak masyarakat," ujar Clemens didampingi pengurus DPW Partai Perindo Gorontalo dan DPD Partai Perindo Gorontalo, Jumat (18/8/2023).

Selain membagikan KTA, dirinya juga menyosialisasikan fogging untuk mengendalikan populasi nyamuk dan mencegah penyebaran penyakit malaria.

