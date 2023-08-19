Warga Kampung Baru Cilincing Antusias Ikut Senam Sehat Kartini Perindo

JAKARTA - Puluhan warga Kampung Baru RT07/RW08, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, antusias mengikuti senam sehat Kartini Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pada Sabtu (19/8/2023).

Kegiatan senam sehat dilaksanakan di bagian tengah-tengah dari Jalan Kampung Baru yang merupakan bagian dari tepian Kampung Nelayan Kalibaru. Para ibu-ibu mengenakan seragam senam berwarna merah dan putih untuk memeriahkan HUT ke-78 RI.

Sejak pukul 08.00 WIB, para ibu-ibu rumah tangga tampak antusias bergerak sesuai dengan dentuman lagu dan mengikuti gerakan dari instruktur senam. Kegiatan tersebut diapresiasi oleh warga sekitar dan para peserta senam.

Ketua DPD Kartini Perindo dr. Komala Dewi mengatakan pihaknya terus melakukan kegiatan sambang masyarakat khususnya di daerah-daerah permukiman padat penduduk dan kawasan pesisir.

"Hari ini kita melaksanakan senam di kampung baru yang berada di pesisir Jakarta Utara tepatnya di RW08 Kelurahan Cilincing.Dalam memperingati HUT RI ke-78 kita melaksanakan senam sehat bersama," ujar Komala Dewi.

Ia juga mengajak para kader Kartini Perindo menebarkan semangat kepada warga lainnya agar mau berolahraga rutin demi kesehatan bersama.

"Kami akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta khususnya wilayah pesisir Jakarta Utara dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial," tambah Komala Dewi.