Warga Cilincing Sampaikan Aspirasi ke Bacaleg Perindo Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

JAKARTA - Sejumlah warga Kampung Baru RT07/RW08, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara menyampaikan aspirasinya kepada Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 2 (Cilincing, Koja, Kelapa Gading, Kepulauan Seribu) dr. Komala Dewi.

Hal itu disampaikan warga setelah mengikuti senam sehat Kartini Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pada Sabtu (19/8/2023) pagi.

Diketahui, Partai Perindo selama ini dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

Salah satu warga, Suharti mengaku senang dengan kegiatan senam pada akhir pekan karena baru pertama kali dilakukan.

"Bagus sekali programnya menyapa masyarakat dengan berbagai kegiatan kreatif dan unik. Apalagi senam di wilayah ini merupakan senam perdana di akhir pekan," kata Suharti di lokasi.

Wanita 43 tahun ini mengaku mendapatkan kabar akan dilaksanakan senam dari sesama warga Kampung Baru.

"Saya langsung daftar juga, tapi ya terpaksa bawa anak-anak karena mereka tidak ada yang menjaga di rumah. Bapaknya anak-anak juga kan sudah berangkat kerja," ucapnya.

Sementara itu, Tri (46), RT01/RW09 Kelurahan Cilincing Kampung Pendongkelan yang turut melakukan senam mengaku senang bisa melakukan sosialisasi program peduli kesehatan yang dilakukan Kartini Perindo.

"Bagus kegiatan seperti ini. Harus banyak program yang peduli dengan kesehatan masyarakat. Harapannya nanti kepada Partai Perindo supaya keadilan dan kesejahteraan bisa merata. Dan untuk Kartini Perindo dapat membawa kemajuan untuk ibu-ibu," kata Tri.