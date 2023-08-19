Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Warga Cilincing Sampaikan Aspirasi ke Bacaleg Perindo Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |12:59 WIB
Warga Cilincing Sampaikan Aspirasi ke Bacaleg Perindo Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Bacaleg Perindo Gelar Senam di Cilincing/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah warga Kampung Baru RT07/RW08, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara menyampaikan aspirasinya kepada Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 2 (Cilincing, Koja, Kelapa Gading, Kepulauan Seribu) dr. Komala Dewi.

Hal itu disampaikan warga setelah mengikuti senam sehat Kartini Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pada Sabtu (19/8/2023) pagi.

Diketahui, Partai Perindo selama ini dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

Salah satu warga, Suharti mengaku senang dengan kegiatan senam pada akhir pekan karena baru pertama kali dilakukan.

"Bagus sekali programnya menyapa masyarakat dengan berbagai kegiatan kreatif dan unik. Apalagi senam di wilayah ini merupakan senam perdana di akhir pekan," kata Suharti di lokasi.

Wanita 43 tahun ini mengaku mendapatkan kabar akan dilaksanakan senam dari sesama warga Kampung Baru.

"Saya langsung daftar juga, tapi ya terpaksa bawa anak-anak karena mereka tidak ada yang menjaga di rumah. Bapaknya anak-anak juga kan sudah berangkat kerja," ucapnya.

Sementara itu, Tri (46), RT01/RW09 Kelurahan Cilincing Kampung Pendongkelan yang turut melakukan senam mengaku senang bisa melakukan sosialisasi program peduli kesehatan yang dilakukan Kartini Perindo.

"Bagus kegiatan seperti ini. Harus banyak program yang peduli dengan kesehatan masyarakat. Harapannya nanti kepada Partai Perindo supaya keadilan dan kesejahteraan bisa merata. Dan untuk Kartini Perindo dapat membawa kemajuan untuk ibu-ibu," kata Tri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135/partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133/sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119/dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement