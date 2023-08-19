Gelar Senam Bersama, Effendi Syahputra Ingin Warga Jakarta Hidup Sehat

JAKARTA - Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra menggelar Senam Sehat Bersama Sahabat Effendi Syahputra pada, Sabtu (19/8/2023), di kawasan RT 01/05, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dia ingin warga Jakarta bisa hidup sehat.

"Ini komitmem kami tuk membuat masyarakat Jakarta lebih sehat, jadi dimulai dengan lingkungan kecil, kita berolahraga setiap minggu," ujar Effendi di lokasi.

Menurutnya, dengan berolahraga setiap pagi, tubuh manusia bisa menjadi lebih sehat walafiat. Pihaknya juga bakal terus melakukan kegiatan positif tersebut di kawasan Jakarta ini ke depannya, yang mana diawali di kawasan Grogol Selatan.

"Tentu kita rutin lakukan di setiap wilayah, kita akan keliling dan daerah ini juga kita akan rutinkan karena ini memang keinginan dan permintaan dari banyak warga, terutama ibu-ibu," tuturnya.

Dia menambahkan, warga RT 01/05, Grogol Selatan sendiri tampak antusias mengikuti kegiatan senam sehat tersebut.

Apalagi, selain bisa berolahraga, ibu-inu juga bisa saling bergembira lantaran sama-sama saling bersilaturahmi dan sosialisasi di dalamnya.