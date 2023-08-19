Effendi Syahputra Gelar Senam Sehat, Ketua RT Sebut Perindo Partai Produktif di Bidang Ekonomi

JAKARTA - Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra menggelar Senam Sehat Bersama Sahabat Effendi Syahputra bersama warga di kawasan RT 01/05, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu (19/8/2023).

Ketua RT 01/05, Grogol Selatan, Baihaqi menyambut baik kegiatan yang dilakukan bersama warganya itu. Pasalnya, selain mengadakan senam bersama untuk menyehatkan tubuh, Effendi juga memberikan fasilitas perbaikan terhadap altar senam di wilayahnya.

"Saya merasa senang melihat warga saya antusias tuk kegiatan senam ini, yang mana memang sering kita adakan sebelum Covid. Ditambah kebetulan sahabat kita, abang kita, Bang Effendi Syahputra memfasilitasi kita tuk perbaiki altar kita yang sudah lama setelah covid ada sedikit rusak," ujarnya di lokasi, Sabtu (19/8/2023).

Menurutnya, dia bersyukur ada pihak yang mau memperhatikan dan membenahi altar senam yang telah rusak lantaran altar itu selalu dipakai untuk senam pagi warga sebelum pandemi. Adapun tentang persoalan Bacaleg, dia hanya memberikan saran saja kepada warganya sebelum menentukan pilihannya.

"Kalau memang ada caleg yang bagus, ada caleg yang mau memenuhi aspirasi warga saya pasti kita akan bantu dan beliau-beliau ini kan orang-orang baik yang bisa melihat ke bawah warga-warga kita yang butuh aspirasi apa," tuturnya.