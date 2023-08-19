Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ikuti Senam Sehat, Ibu-Ibu di Grogol Selatan Doakan Effendi Syahputra Sukses

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |15:11 WIB
Ikuti Senam Sehat, Ibu-Ibu di Grogol Selatan Doakan Effendi Syahputra Sukses
Ibu-Ibu doakan Effendy Syahputra sukses (Foto: MPI)
JAKARTA - Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra menggelar Senam Sehat Bersama Sahabat Effendi Syahputra di kawasan RT 01/05, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu (19/8/2023).

Ibu-ibu yang mengikuti senam itu pun mendoakan kesuksesan Effendi Syahputra.

"Pak Effendi untuk sukses selalu, semoga lebih merakyat lagi, apalagi beliau dari Partai Perindo, biasanya itu lebih merakyat," ujar warga RT 01/05, Grogol Selatan, Eli di lokasi, Sabtu (19/8/2023).

Menurutnya, kegiatan senam yang digelar Bacaleg DPRD Provinsi Dapil 7 DKI Jakarta dari Partai Perindo itu diharapkan bisa lebih digiatkan ke depannya, khususnya di wilayah RW 05. Pasalnya, warga bisa mendapatkan manfaat kesehatan tubuh.

"Sangat antusias, warga memang, kita semua rata-rata hobi aerobik dan acara Pak Effendi ini sangat antusias sekali. Utamanya kan tubuh kita sehat jiwa pun ikut sehat," tuturnya.

