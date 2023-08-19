Advertisement
HOME NEWS NEWS

Peserta Lomba Burung Kicau Antusias, Berharap Perindo Sukses di Pemilu 2024

Irfan Maulana , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |15:34 WIB
Peserta Lomba Burung Kicau Antusias, Berharap Perindo Sukses di Pemilu 2024
Peserta Lomba Burung Partai Perindo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan peserta Lomba Burung Kicau antusias dengan acara yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Barisan Penjaga (Baja) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DKI Jakarta di New Lenggang, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu, (19/8/2023).

Diketahui, lomba ini merupakan serangkaian kegiatan Partai Perindo untuk menyemarakkan HUT ke-78 Republik Indonesia.

Logo Baskoro (50) pun berharap agar acara ini terus adakan untuk mendukung hobi para pecinta burung kicau.

Dalam acara ini turut dihadiri oleh Ketua DPW Baja Partai Perindo DKI Jakarta, Raden Novriandi.

"Untuk Bacaleg Bapak Raden Andi saya terima kasih sudah fasilitasi kami kicau mania, yang mana 19 Agustus menggelar acara lomba seni kicau burung yang dikomandoi PBI cabang Jakarta, dan umumnya kepada Partai Perindo saya terima kasih telah menyalurkan aspirasi kami sebagai kicau mania," jelasnya.

Dia pun berharap agar Perindo dan Raden Novriandi yang juga Caleg DPRD DKI Jakarta sukses di parlemen dan kebon sirih dengan mementingkan aspirasi rakyat.

"Partai Perindo dan Bapak Andi Owen (Raden Novriandi) sukses menduduki gedung bundar kami kicau mania harapkan terus dukung terus kicau mania khususnya di murai batu," ucapnya.

