Antusias Disambangi Bacaleg Perindo, Warga Johar Baru Berharap Aspirasinya Ditangani

Irfan Maulana , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |18:47 WIB
Bacaleg Perindo Nia Mahesa sambangi warga (Foto: MPI)
JAKARTA - Masyarakat Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat antusias ketika disambangi oleh Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Nia Mahesa. Masyarakat pun mengeluarkan semua keluhan yang mereka alami, Sabtu, (19/8/2023).

Pantauan MNC Portal Indonesia di Jalan Gang Delima 1 RT 1 RW 2 nomor 32 Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat (Jakpus) Nia bersama para kader Perindo terjun ke gang sempit. Mereka nampak berkumpul dan para warga terlihat senang.

Salah satu warga, Siti Juariah (50) berharap kedatangan Nia dan Partai Perindo tak hanya menampung aspirasi masyarakat saja. Namun juga masalah tersebut dapat ditangani.

"Alhamdulillah kedatangan kakak Nia Sore ini membuat kami terharu dan kami bangga, semoga kedatangan Kak Nia membuahkan hasil," ucapnya.

"Harapannya semoga aspirasi yang disampaikan ke warga semoga bisa di sosialisasikan," tambahnya.

Sementara, Nia Mahesa mendapatkan berbagai keluhan warga Kecamatan Johar Baru. Keluhan paling menonjol yakni soal Kartu Jakarta Pintar dan Program Indonesia Pintar (PIP) yang tidak dapat dicairkan.

"Sebagian besar yang ada memang permasalahan soal KJP dan PIP. Nah itu yang akan menjadi atensi tim kami khususnya di Jakarta Pusat. Jangan sampe nanti ada kendala buat pembuatan KJP atau penyaluran dana KJP," ujarnya.

