Jelang Pemilu 2024, Ferry Kurnia Ingatkan Masyarakat Hindari Politisasi Identitas

BANDUNG - Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Dr Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengajak masyarakat untuk menghindari politisasi identitas jelang Pemilu 2024.

Ajakan itu disampaikan Ferry saat diskusi bertajuk "Mewaspadai Kembalinya Politik Identitas dan Polarisasi Menjelang Pilpres 2024" di Hotel Hemangini, Kota Bandung, Sabtu (19/8/2023).

"Politik identitas ini tidak menjadi problem. Yang harus kita hindari adalah politisasi identitas. Itu yang sering muncul. Ini mengendap, dan muncul ketika ada satu prosesi-prosesi kebangsaan yang ada, salah satunya konteks kompetisi," kata Ferry.

Bacaleg partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu menduga, politisasi identitas biasanya ada yang mendesain. Segilintir anak bangsa itu menurutnya ingin mencoba mempengaruhi jalannya proses kontestasi dengan politisasi identitas.

"Ini harus kita upayakan, semangat kebhinekaan kita harus ditumbuhkan dengan tidak harus memunculkan politisasi identitas. Sehingga kontestasi itu dipenuhi dengan semangat-semangat yang memunculkan satu kekuatan persatuan yang ada," ucapnya.

Di sisi lain, Ferry yang hadir dalam diskusi mewakili Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Dr TGB Muhammad Zainul Majdi (TGB) itu menilai bahwa polarisasi harus dilihat dalam konteks yang luas. Sebab jika dalam konteks yang positif, polarisasi bisa diartikan sebagai sebuah kebhinekaan.

"Tapi ketika polarisasi itu sudah masuk ke wilayah yang memang negatif. Itu yang harus kita hindarkan. Dan semangat ini muncul dalam konteks pecah belah, adu domba, dan lain sebagainya," paparnya.