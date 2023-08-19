Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dua Siswa di Depok Jadi Korban Bullying, Perindo: Hukum Berat Pelaku!

Dimas Choirul , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |21:08 WIB
Dua Siswa di Depok Jadi Korban <i>Bullying</i>, Perindo: Hukum Berat Pelaku!
Jubir Perindo Ike Suharjo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo Ike Julies Tiati atau Ike Suharjo mengecam keras aksi perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan yang terjadi di salah satu sekolah swasta di Kota Depok, Jawa Barat.

Menurut Ike, pelaku bullying harus mendapat sanksi dan hukuman sesuai aturan yang berlaku.

"Partai Perindo berharap korban tidak menerima ajakan damai dari pihak pelaku. Karena, pelaku bullying harus mendapat sanksi atau hukuman yang berat sesuai perundang-undangan yang berlaku. Hal ini agak pelaku mendapat efek jera. Sehingga, pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari," kata Ike kepada wartawan, Sabtu (19/8/2023).

Ike menegaskan pihak sekolah juga harus bersikap tegas dengan memberikan hukuman kepada teman pelaku perundungan.

"Karena mereka justru ikut mendukung aksi bullying dengan merekam aksi pelaku," lanjutnya.

Ike -- yang juga merupakan Bacaleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan 2 (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, dan Empat Lawang) itu -- meminta pemerintah untuk memberikan perhatian ekstra terhadap permasalahan bullying ini.

Selain itu, Ike juga menyarankan kepada pemerintah untuk membuat lembaga pengawas di setiap sekolah sebagai bentuk pencegahan. Jika diperlukan, sekolah harus memasang CCTV di beberapa titik agar dapat terawasi.

"Kasus bullying di Indonesia sudah berapa pada level yang mengkhawatirkan, sehingga pihak sekolah juga tidak boleh berdiam diri menunggu arahan pemerintah. Pihak sekolah harus berperan aktif melakukan upaya preventif agar kasus bullying tidak terjadi lagi," paparnya.

