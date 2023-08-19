Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Tekan Polarisasi Pemilu 2024, Ferry Kurnia Minta Masyarakat Saring Konten di Medsos

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |21:23 WIB
Tekan Polarisasi Pemilu 2024, Ferry Kurnia Minta Masyarakat Saring Konten di Medsos
Waketum Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Foto: MPI)
A
A
A

 

BANDUNG - Ruang-ruang politisasi identitas dan polarisasi dalam Pemilu 2024 harus terus dibendung oleh masyarakat. Satu di antaranya yang bisa dilakukan adalah dengan mem-filter atau menyaring konten-konten media sosial (medsos).

Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai, di era saat ini, khususnya menjelang Pemilu 2024, konten-konten medsos sangat penting untuk difilter.

"Jadi bagaimana ruang-ruang itu dilihat secara lebih jernih, kita mem-filternya dengan lebih baik," kata Ferry saat diskusi bertajuk "Mewaspadai Kembalinya Politik Identitas dan Polarisasi Menjelang Pilpres 2024" di Hotel Hemangini, Kota Bandung, Sabtu (19/8/2023).

Menurut Ferry, energi anak bangsa akan cepat lelah apabila masuk dalam politik identitas. Sebab ketika sudah masuk itu sudah pasti akan memunculkan kampanye negatif.

Maka, lanjut Ferry, peran masyarakat untuk saling bahu membahu menguatkan perlu terus dipupuk. Sehingga tidak ada energi anak bangsa yang terbuang dalam politik identitas.

"Ketika sudah masuk dalam black campaign, saling menjatuhkan. Bahkan sudah menusuk ruang-ruang pribadi yang ada. Itu yang harus kita hindari bersama," ucapnya.

Telusuri berita news lainnya
