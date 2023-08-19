Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perindo Mendengar Sasar Mahasiswa dan Pemuda untuk Serap Aspirasi Generasi Muda

Indira Arri , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |22:02 WIB
Perindo Mendengar Sasar Mahasiswa dan Pemuda untuk Serap Aspirasi Generasi Muda
Perindo Mendengar digagas DPW Perindo Bali untuk serap aspirasi generasi muda
A
A
A

BALI - Partai Perindo Mendengar sasar kelompok mahasiswa dan pemuda untuk menyerap aspirasi generasi muda.

DPW Partai Perindo Bali menggelar program Perindo Mendengar untuk menangkap aspirasi dan keinginan masyarakat.

Kali ini Perindo Bali mengundang BEM univertas dan organisasi kepemudaan (OKP) di Denpasar dan Badun.

Lalu satu persatu perwakilan BEM dan OKP yang hadir meluapkan keluh kesahnya, serta saran dan kritik untuk didengar serta dicatat para calon legislatif Perindo Bali untuk diakomodir ketika nanti menduduki jabatan wakil rakyat.

Partai dengan nomor urut 16 ini fokus menjaring suara dari para pemuda dengan mendengar aspirasi dan keinginan mereka. Hal ini dinilai penting karena masa emas bangsa Indonesia pada 2045 mendatang adalah milik para pemuda yang kelak akan memimpin bangsa. Sehingga Perindo merasa berkewajiban menyiapkan landasan yang baik sesuai aspirasi mereka.

"Kami mendengar dan jangan berpikir kita hanya ngomong saja dan kita harus mendengar apa sih aspiranya," kata Ketua DPW Perindo Bali Komang Purnama, Sabtu (19/8/2023).

"Partai akan mengakomodir kepentingan generasi muda karena 2045 itu nanti mereka yang jadi pemimpin," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135/partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133/sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119/dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement