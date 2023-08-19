Perindo Mendengar Sasar Mahasiswa dan Pemuda untuk Serap Aspirasi Generasi Muda

BALI - Partai Perindo Mendengar sasar kelompok mahasiswa dan pemuda untuk menyerap aspirasi generasi muda.

DPW Partai Perindo Bali menggelar program Perindo Mendengar untuk menangkap aspirasi dan keinginan masyarakat.

Kali ini Perindo Bali mengundang BEM univertas dan organisasi kepemudaan (OKP) di Denpasar dan Badun.

Lalu satu persatu perwakilan BEM dan OKP yang hadir meluapkan keluh kesahnya, serta saran dan kritik untuk didengar serta dicatat para calon legislatif Perindo Bali untuk diakomodir ketika nanti menduduki jabatan wakil rakyat.

Partai dengan nomor urut 16 ini fokus menjaring suara dari para pemuda dengan mendengar aspirasi dan keinginan mereka. Hal ini dinilai penting karena masa emas bangsa Indonesia pada 2045 mendatang adalah milik para pemuda yang kelak akan memimpin bangsa. Sehingga Perindo merasa berkewajiban menyiapkan landasan yang baik sesuai aspirasi mereka.

"Kami mendengar dan jangan berpikir kita hanya ngomong saja dan kita harus mendengar apa sih aspiranya," kata Ketua DPW Perindo Bali Komang Purnama, Sabtu (19/8/2023).

"Partai akan mengakomodir kepentingan generasi muda karena 2045 itu nanti mereka yang jadi pemimpin," imbuhnya.