Hary Tanoe Gembleng 300 Bacaleg DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten di Jatim

SURABAYA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memberi pengarahan kepada calon anggota legislatif (caleg) dari Jawa Timur di Oukwood Hotel Surabaya, Sabtu (19/8/2023). Kegiatan ini bertajuk "Konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI, Bacaleg Provinsi dan Bacaleg Kab Kota Partai Perindo se Jawa Timur"

Sekitar 300 caleg mengikuti pengarahan dan pembekalan selama dua jam ini. Mereka adalah caleg untuk DPR RI DPR Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Ratusan caleg mengikuti serangkaian pembekalan dan konsolidasi ini dengan keyakinan bisa menjadi modal untuk bersaing menghadapi pemilu 2024 nanti.

BACA JUGA: Hary Tanoe Minta Seluruh Kader dan Bacaleg Bersinergi Capai Target Pemilu 2024

"Apa yang telah kita lakukan, harapannya bisa mendatangkan suara," terang Hary Tanoe mengawali paparannya.

HT berharap, para caleg bekerja keras untuk bisa berhasil mendulang suara pada pileg 2024 nanti. "Kita semua harus bekerja keras dan menyapa masyarakat, konstituen kita" tambahnya.