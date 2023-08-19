Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gembleng 300 Caleg Perindo dari Jatim, HT Minta Kerja Keras dan Militan

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |22:39 WIB
Gembleng 300 Caleg Perindo dari Jatim, HT Minta Kerja Keras dan Militan
Konsolidasi Bacaleg Perindo di Jawa Timur (Foto: MPI)
SURABAYA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo meminta calon anggota legislatif (caleg) Partai Perindo dari Jatim bekerja keras agar mampu meraih sukses dalam pemilu 2024. HT juga minta para caleg militan.

Hal ini diungkapkan HT saat memberi pengarahan kepada calon anggota legislatif (caleg) dari Jawa Timur di Oukwood Hotel Surabaya, Sabtu (19/8/2023). Kegiatan ini bertajuk "Konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI, Bacaleg Provinsi dan Bacaleg Kab Kota Partai Perindo se Jawa Timur"

Sekitar 300 caleg mengikuti pengarahan dan pembekalan selama dua jam ini. Mereka adalah caleg untuk DPR RI DPR Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

HT juga mengharapkan para caleg kerja cepat. "Apa yang telah kita lakukan, harapannya bisa mendatangkan suara," ujar HT. Hadir dalam kegiatan ini antara lain Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofik, Angela Tanoesudibjo dan sejumlah pengurus DPP.

Dia meminta para caleg bekerja keras untuk bisa berhasil mendulang suara pada pileg 2024 nanti. "Kita semua harus bekerja keras dan menyapa masyarakat, konstituen kita," tambahnya.

Menurutnya, suara bisa diperoleh melalui dua cara. Pertama dari partai dan sumber kedua dari caleg itu sendiri. Dia berharap para caleg bisa maksimal memanfaatkan strategi yang sudah diberikan dan diarahkan.

"Dengan kerja keras dan kerja cepat, optimis semua yang diharapkan bisa diraih. Yaitu perolehan suara untuk DPR RI, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten Kota," tambahnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      

