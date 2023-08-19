Advertisement
HOME NEWS NEWS

HT Gembleng Langsung 300 Caleg, Ini Kata Ketua Harian Perindo Jatim

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |22:51 WIB
HT Gembleng Langsung 300 Caleg, Ini Kata Ketua Harian Perindo Jatim
Konsolidasi Bacaleg Perindo di Jawa Timur (Foto: MPI)
A
A
A

SURABAYA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo melakukan konsolidasi dan memberi pembekalan pada 300 caleg DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Sabtu (19/8/2023) di Kota Surabaya.

Banyak hal yang disampaikan HT mulai strategi pemenangan hingga target yang akan dicapai Perindo pada hajatan politik Februari 2024 mendatang.

Ketua Harian DPW Partai Perindo Jawa Timur, Faida menyambut baik arahan dari Hary Tanoe. "Terima kasih atas perhatian Bapak Ketua Umum di Jawa Timur," kata Faida saat memberikan sambutan di hadapan 300 caleg se- Jatim.

Menurutnya, arahan Ketua Umum menjadi motivasi dan akan dijalankan untuk semaksimal mungkin memenangkan Pemilu nanti. Dia optimistis target tersebut bisa diraih karena Perindo mempunyai banyak program yang menyasar masyarakat langsung.

"Salah satunya program asuransi untuk para caleg. Hanya Partai Perindo yang memberikanfasilitas asuransi pada caleg," ungkapnya disambut tepuk tangan para caleg.

Mantan Bupati Jember ini menambahkan, Pemilu 2024 adalah kesempatan baik untuk Parindo untuk menang. Setelah menang, sambungnya, berjuang bersama-sama untuk masyarakat.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
