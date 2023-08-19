Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

HT ke Bacaleg Perindo di Jatim: Pemilu Hanya Terjadi di 14 Februari, Manfaatkan Momen Sebaik-baiknya

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |23:28 WIB
HT ke Bacaleg Perindo di Jatim: Pemilu Hanya Terjadi di 14 Februari, Manfaatkan Momen Sebaik-baiknya
Konsolidasi Bacaleg Perindo di Jawa Timur (Foto: MPI)
A
A
A

SURABAYA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo berharap Jawa Timur menjadi lumbung suara pada pemilu 2024 mendatang. Untuk mewujudkan itu semua, partai nomor urut 16 tersebut semakin giat melakukan konsolidasi dan persiapan menghadapi pesta demokrasi Februari 2024.

"Kita semua berharap Jawa Timur menjadi lumbung suara untuk Partai Perindo," ujar Hary Tanoesoedibjo saat Konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI, Bacaleg Provinsi dan Bacaleg Kab Kota Partai Perindo se Jawa Timur", Sabtu (19/8/2023) di Surabaya.

Menurut HT, panggilan akrab Hary Tanoe, melihat perkembangan dan pergerakan para caleg selama ini, optimistis perolehan suara di Jatim bisa dua digit. "Jawa Timur harus dua digit (perolehan kursinya)," tandas politisi kelahiran Surabaya ini.

HT mengingatkan, pemilu 2024 adalah momentum Partai Perindo untuk menunjukkan kemenangan. "Ingat, pemilu hanya terjadi pada 14 Februari 2024 nanti. Manfaatkan momen ini sebaik-baiknya," imbuhnya memberi motivasi.

Diketahui, Sekitar 300 caleg mengikuti pengarahan dan pembekalan selama dua jam ini. Mereka adalah caleg untuk DPR RI DPR Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

HT juga mengharapkan para caleg kerja cepat. "Apa yang telah kita lakukan, harapannya bisa mendatangkan suara," ujar HT. Hadir dalam kegiatan ini antara lain Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofik, Angela Tanoesudibjo dan sejumlah pengurus DPP.

(Khafid Mardiyansyah)

      
