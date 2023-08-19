Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Misteri Kematian 7 Bayi, Bos RS Abaikan Peringatan Dokter Soal Tersangka Perawat Selama Berbulan-bulan

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |11:16 WIB
Misteri kematian 7 bayi di rumah sakit (Foto: Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

LONDONKematian tujuh bayi menjadi sebuah insiden serius yang menarik perhatian banyak orang di Inggris. Pimpinan rumah sakit dianggap gagal menyelidiki tuduhan terhadap seorang perawat bernama Lucy Letby dan berusaha membungkam para dokter.

Rumah sakit juga menunda memanggil polisi meskipun ada peringatan berbulan-bulan bahwa perawat mungkin telah membunuh bayi.

Hal ini diungkapkan konsultan utama di unit neonatal tempat Letby bekerja kepada BBC.

Konsultan utama unit tersebut, Dr Stephen Brearey, pertama kali mengemukakan kekhawatiran tentang Letby pada Oktober 2015.

Tidak ada tindakan yang diambil dan dia terus menyerang lima bayi lagi, lalu membunuh dua bayi.

Letby dinyatakan bersalah membunuh tujuh bayi dan mencoba membunuh enam bayi lainnya di unit neonatal di Countess of Chester Hospital, di Cheshire.

Lima pembunuhan pertama semuanya terjadi antara Juni dan Oktober 2015 dan - meskipun ada peringatan selama berbulan-bulan - dua pembunuhan terakhir terjadi pada Juni 2016.

