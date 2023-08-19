Diambil oleh Vikram, Badan Antariksa India Kirim Foto Terbaru Bulan dari Jarak Dekat

Badan antariksa India rilis foto pertama permukaan Bulan dari jarak dekat (Foto: ISRO)

INDIA - Badan antariksa India telah merilis gambar terbaru Bulan saat misi bulan ketiganya mulai turun menuju kutub selatan yang jarang dijelajahi.

Gambar-gambar itu diambil oleh Vikram, pendarat Chandrayaan-3, yang memulai fase terakhir misinya pada Kamis (17/8/2023).

Vikram, yang membawa penjelajah di perutnya, akan mendarat di dekat kutub selatan pada 23 Agustus mendatang.

Pendarat terlepas dari modul propulsi, yang membawanya mendekati Bulan, pada Kamis (17/8/2023).

Dikutip BBC, gambar hitam-putih menunjukkan close-up bebatuan dan kawah di permukaan Bulan. Salah satu foto menunjukkan modul propulsi juga.

Chandrayaan-3 dan Luna-25 Rusia termasuk di antara dua pesawat ruang angkasa yang menuju kutub selatan Bulan dan keduanya diharapkan mendarat minggu depan.

Luna-25 - misi Bulan pertama Rusia sejak 1976, ketika menjadi bagian dari Uni Soviet - diluncurkan minggu lalu dan diharapkan membuat sejarah dengan melakukan pendaratan lunak pada 21 atau 22 Agustus, hanya beberapa hari sebelum pendaratan India. Jika berhasil, Chandrayaan-3 harus puas berada di urutan kedua dalam mencapai kutub selatan.