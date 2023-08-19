Gaya Diplomasi yang Unik, Italia Bayar Tagihan 4 Turis yang Makan Tanpa Bayar di Restoran Albania

Italia bayar tagihan 4 turisnya yang makan tanpa bayar di restoran Albania (Foto: Ilustrasi/Deposit Photos)

ITALIA - Dalam tindakan diplomasi yang unik, pemerintah Italia telah melunasi tagihan restoran empat turis Italia di Albania yang pergi tanpa membayar.

Dine and dash di kota Berat menjadi berita utama di kedua negara tersebut.

Obrolan itu mendorong Perdana Menteri (PM) Albania Edi Rama untuk membicarakannya dengan mitranya dari Italia, Giorgia Meloni, saat dia mengunjungi negara itu.

Surat kabar La Stampa melaporkan dia menyuruh duta besarnya untuk ‘pergi dan membayar tagihan untuk para idiot ini’.

Kedutaan Italia di Albania mengkonfirmasi dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah membayar tagihan, dilaporkan sekitar 80 euro atas nama warganya.

"Orang Italia menghormati aturan dan melunasi utang mereka dan kami berharap kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi," katanya.