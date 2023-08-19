Uskup Agung Jerman Kecewa, Pendeta dan Staf Keuskupan Pakai Komputer Kantor untuk Akses Pornografi

Uskup Agung Jerman kecewa pendeta dan staf keuskupan akses pornografi pakai komputer kantor (Foto: EPA)

JERMAN – Uskup Agung Jerman mengatakan pendeta dan staf Keuskupan Agung Cologne mencoba menelusuri pornografi di komputer kantor.

Media Jerman mengatakan sekitar 1.000 upaya untuk melihat situs yang dibatasi telah dicatat ketika keuskupan melakukan pengujian selama sebulan pada sistem keamanan IT-nya.

Surat kabar Kolner Stadt-Anzeige melaporkan setidaknya satu pendeta senior termasuk di antara 15 orang yang diidentifikasi.

Uskup Agung, Rainer Maria Woelki, mengatakan dia telah memerintahkan penyelidikan yang akan menangani mereka yang bertanggung jawab.

Dalam sebuah pernyataan yang diberikan kepada BBC oleh keuskupan agung, Kardinal Woelki mengatakan dia kecewa karena para pegawai berusaha mengakses situs-situs pornografi.

Investigasi telah diluncurkan sehingga mereka yang bertanggung jawab akan ditangani.

“Penting bagi saya bahwa tidak semua orang ditempatkan di bawah kecurigaan umum sekarang,” terangnya.