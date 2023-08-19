Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Keadaan Darurat, Pantai Teluk AS Berjuang Mati-matian Hadapi Bencana Badai dan Panas Ekstrem

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |17:30 WIB
Keadaan Darurat, Pantai Teluk AS Berjuang Mati-matian Hadapi Bencana Badai dan Panas Ekstrem
Teluk Pantai AS berjuang menghadapi bencana mematikan yakni badai dan panas ekstrem (Foto: The New York Times)
A
A
A

NEW YORK – Saat ini musim panas yang terik sedang terjadi di sebagian besar Amerika Serikat (AS), dengan suhu yang tampaknya mencapai titik tertinggi baru setiap hari. Lalu di sepanjang Pantai Teluk, para pejabat sekarang bergulat dengan cara menangani dua bencana yang berpotensi mematikan yang akan terjadi yakni badai dan panas ekstrem.

Di New Orleans, musim panas ini adalah pertama kalinya para pejabat terpaksa menggunakan dana "hari hujan" mereka, yang biasanya dimaksudkan untuk tanggap darurat badai, untuk mengatasi keadaan darurat panas.

“Ini benar-benar perbatasan baru bagi kami,” terang Anna Nguyen, petugas informasi publik untuk Kesiapsiagaan Darurat Keamanan Dalam Negeri New Orleans, kepada CNN.

Pekan lalu, kota itu mengeluarkan deklarasi darurat untuk panas ekstrem, menggarisbawahi kekhawatiran yang meningkat tentang pemadaman listrik yang meluas menjelang puncak musim badai. Tanpa penyejuk udara dan kapasitas tempat berlindung yang memadai, efek berantai dari bencana ganda ini bisa mematikan bagi orang-orang yang paling rentan.

Data NOAA menunjukkan bahaya yang secara tidak langsung terkait dengan badai, seperti paparan panas, membunuh orang sebanyak badai itu sendiri.

Hampir 22% dari apa yang disebut kematian tidak langsung disebabkan oleh panas dan penyalahgunaan generator dari 2013 hingga 2022. Para ahli juga mengatakan bahwa panas yang ekstrim adalah pembunuh diam-diam dan dapat menjadi faktor utama penyebab kematian akibat topan secara keseluruhan.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/338/3120697/pergerakan_tanah-BpEf_large.jpg
Rumah Rusak Akibat Pergerakan Tanah di Bojong Koneng Bogor Bertambah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/340/3109101/bnpb-D6Ha_large.jpg
Percepat Penanganan Banjir-Longsor di Mamuju Sulbar, BNPB Salurkan Bantuan Rp150 Juta dan Logistik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/337/3104554/bnpb-UmbM_large.jpg
BNPB Perkuat Infrastruktur Kurangi Dampak Gempa Megathrust hingga Gunung Meletus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/337/3102394/banjir-RQd5_large.jpg
PERISKOP 2025: Waspada Bencana Alam Masih Mengintai Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/337/3100982/banjir-quTK_large.jpg
BNPB: 16 Daerah Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/337/3100327/banjir-3YEp_large.jpg
BNPB: 2.093 Bencana Melanda Indonesia Selama Tahun 2024
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement