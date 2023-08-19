Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Beri Peringatan Keras, Pengunjung yang Datang di Ladang Bunga Matahari Dilarang Pose Bugil saat Foto

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |17:50 WIB
Beri Peringatan Keras, Pengunjuk yang Datang di Ladang Bunga Matahari Dilarang Pose Bugil saat Foto
Para pengunjung dilarang berpose bugil di ladang bunga matahari (Foto: Sams Sunflowers)
INGGRIS - Sebuah peternakan di Inggris mendesak pengunjung untuk berhenti berpose telanjang atau bugil untuk foto di ladang bunga matahari.

Pemilik Kebun Buah Stoke di Pulau Hayling, di lepas pantai selatan Inggris, mengeluarkan permintaan yang tidak biasa di media sosial, setelah melihat semakin banyak pengunjung yang telanjang untuk berpose di antara bunga-bunga mekar.

“Peringatan untuk semua, kita adalah area keluarga dan tolong kenakan pakaian Anda di bawah bunga matahari! Kami mengalami peningkatan laporan tentang fotografi telanjang yang terjadi dan ini tidak boleh terjadi selama sesi publik kami, tolong!,” tulis pihak pengelola peternakan di Facebook pada awal bulan ini.

Sam Wilson dan saudari Nette Petley menjalankan pertanian yang didirikan kakek mereka. Ini terdiri dari 350 hektar, menghasilkan gandum, kacang polong, kentang, labu, labu, jagung manis, jerami – dan bunga matahari.

Wilson mengatakan kepada CNN pada Jumat (18/8/2023) bahwa ada sekitar enam insiden orang bertelanjang di antara bunga matahari sejak lapangan dibuka untuk pengunjung pada akhir bulan lalu.

"Kami selalu meminta orang-orang untuk mengambil gambar yang agak cabul, tetapi ini adalah tahun pertama yang menjadi masalah, itulah sebabnya kami memasang tanda," katanya.

