HOME NEWS INTERNATIONAL

Status Darurat Kebakaran Hutan Kanada, Tidak Ada WNI yang Menjadi Korban

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |18:46 WIB
Status Darurat Kebakaran Hutan Kanada, Tidak Ada WNI yang Menjadi Korban
KJRI Vancouver mengatakan tidak ada WNI yang menjadi korban dalam kebakaran hutan Kanada (Foto: Reuters)
A
A
A

KANADA – Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Vancouver terus memantau bencana kebakaran hutan yang melanda beberapa wilayah di Kanada, termasuk Yellowknife dan Kelowna. Otoritas Kanada telah menetapkan status darurat.

Berdasarkan data KJRI Vancouver, saat ini terdapat 28 warga negara Indonesia (WNI) yang menetap di Kelowna, mayoritas adalah mahasiswa. Sedangkan di Yellowknife tercatat tidak ada WNI yang tinggal di wilayah tersebut.

Hingga saat ini tidak ada WNI yang menjadi korban kebakaran. Namun untuk mengantisipasi memburuknya situasi, KJRI Vancouver bersama Kelompok Mahasiswa Indonesia dan Kelompok Masyarakat Indonesia di Kelowna telah mengatur proses evakuasi. Tujuan evakuasi antara lain Wisma Indonesia di Vancouver, Evacuation Centre Kota Kelowna, dan beberapa kota di sekitar Kelowna.

Menurut siaran pers yang dibagikan, KBRI Ottawa, KJRI Vancouver dan KJRI Toronto telah mengeluarkan imbauan kepada para WNI untuk meningkatkan kewaspadaan, mempersiapkan perlengkapan pelindung pernafasan dan mengikuti imbauan dan arahan otoritas setempat. 

