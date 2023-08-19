Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Akhiri Pertemuan Camp David dengan Korsel dan Jepang, China Langsung Latihan Militer di Sekitar Taiwan

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |19:30 WIB
AS Akhiri Pertemuan Camp David dengan Korsel dan Jepang, China Langsung Latihan Militer di Sekitar Taiwan
China langsung gelar latihan militer di sekitar Taiwan usai AS akhiri pertemuan penting dengan Jepang dan Korsel (Foto: Taiwan Military News Agency/Reuters)
CHINA - Militer China meluncurkan patroli udara dan laut bersama di sekitar Taiwan pada akhir pekan ini ketika para pemimpin dari Amerika Serikat (AS), Korea Selatan (Korsel), dan Jepang menyelesaikan pertemuan puncak penting di Camp David yang bertujuan untuk menopang aliansi mereka.

“Patroli dan latihan dimaksudkan untuk melatih koordinasi kapal dan pesawat militer serta kemampuan mereka untuk menguasai ruang udara dan laut,” kata Shi Yi, juru bicara Komando Teater Timur, dikutip kantor berita Xinhua.

Shi mengatakan latihan itu akan menguji kemampuan militer China untuk bertarung dalam kondisi pertempuran nyata.

“Patroli dan latihan berfungsi sebagai peringatan keras terhadap kolusi separatis ‘kemerdekaan Taiwan’ dengan elemen asing dan provokasi mereka,” lanjutnya.

Partai Komunis China yang berkuasa mengklaim pulau Taiwan yang berpemerintahan sendiri dan demokratis sebagai wilayahnya, meskipun tidak pernah menguasainya. Ia telah bersumpah untuk menguasai pulau itu, dengan kekerasan jika perlu.

Patroli itu dilakukan seminggu setelah menteri luar negeri China mengutuk wakil presiden dan kandidat presiden Taiwan William Lai sebagai "pembuat onar terus menerus" karena melewati AS dalam perjalanan ke Paraguay - satu-satunya sekutu diplomatik Taiwan di Amerika Selatan. China melihat perjalanan ke AS oleh para pemimpin Taiwan sebagai melemahkan klaim kedaulatannya atas pulau itu.

