4 Fakta Suami Gerebek Istri Selingkuh dengan ASN, Bawa Polisi

SEORANG diduga ASN di lingkup Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, selingkuh dengan istri orang.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa tersebut:

1. Digerebek oleh Suami si Wanita

Sang suami yang mengetahui istrinya selingkuh dengan ASN menggerebek aksi mesum istrinya di sebuah kos.

Peristiwa itu terjadi sebuah kos di Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

2. Bawa Polisi

Dalam penggerebekan tersebut sang suami dibantu oleh jajaran Polres Kota Banjarbaru, pada 15 Sgustus 2023.

Sang suami mendapati istrinya bersama dengan seorang laki-laki yang diduga sedang melakukan perselingkuhan.

BACA JUGA: Pria Ini Pergoki Istrinya Asyik Selingkuh dengan Pejabat di Lingkup Pemkot Banjarbaru

3. ASN punya Jabatan

Ironisnya, lelaki yang bersama dengan istrinya tersebut diduga merupakan seorang pejabat di lingkup pemerintah Kota Banjarbaru.

Setelah kedapatan bersama seorang pria, suami melaporkan keduanya ke Polres Banjarbaru melalui kuasa hukumnya.