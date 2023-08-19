Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

WN China Penjual Obat Herbal Palsu Dideportasi Hari ini

Azhari Sultan , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |10:57 WIB
WN China Penjual Obat Herbal Palsu Dideportasi Hari ini
WN China penjual obat herbal palsu dideportasi dari Jambi (Foto Ilustrasi: Freepik)
JAMBI - Kantor Imigrasi Jambi memastikan Warga Negara Asing (WNA) asal China yang diduga menjual obat herbal palsu di kawasan Sungaibahar, Kabupaten Muarojambi, Jambi, dideportasi hari ini.

"Rencananya seorang WN Cina yang diamankan warga Sungaibahar hari ini akan dideportasi," tegasnya Kasubsi Penindakan Imigrasi Jambi, Mangampu Siregar, Sabtu (19/8/2023).

Menurutnya, WNA asal Cina yang ditangkap warga di Sungaibahar tidak ada hubungannya dengan WN Cina yang diamankan Avsec Bandara Sultan Thaha Jambi, Jumat 18 Agustus 2023, pagi kemarin.

Sebelumnya diberitakan, seorang WN Cina terpaksa diamankan warga Sungaibahar, Unit I, Kabupaten Muarojambi, Jambi.

