Gempa M3,2 Guncang Poso Sulteng

, Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |15:22 WIB

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 3,2 mengguncang Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), sekira pukul 14.54 WIB, Sabtu (19/8/2023).

"Gempa Mag:3.2, 19-Aug-2023 14:54:35WIB, Lok:1.16LS, 120.59BT (31 km BaratLaut POSO-SULTENG)," tulis petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisik (BMKG), pada akun Twittenya.

Kedalaman gempa tersebut berada di 10 kilometer.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)