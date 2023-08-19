Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Air Bersih Tercemar, Ganjar Milenial Kaltim Beri Bantuan Masyarakat Paser

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |16:46 WIB
Air Bersih Tercemar, Ganjar Milenial Kaltim Beri Bantuan Masyarakat Paser
Relawan Ganjar Beri Bantuan Tandon Air Bersih/ist
PASER – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjar Milenial Center (GMC) Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan bantuan tandon air bersih bagi masyarakat Desa Bente Tualan, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Sabtu (19/8/2023).

Korwil GMC Kaltim Sadly Jaya M mengatakan, kegiatan yang diberikan oleh pihaknya dalam rangka membantu menghadirkan air bersih kepada masyarakat. Pasalnya, air di lingkungan Desa Bente Tualan tercemar sehingga tidak bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.

“Hari ini kegiatan Ganjar Milenial Center Kalimantan Timur melaksanakan penyerahan atau bantuan tandon untuk penampungan air bagi masyarakat Desa Bente Tualan Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser,” ujar Sadly.

Dikatakan Sadly, pihaknya tak sekadar memberikan bantuan tandon air bersih bagi warga Desa Bente Tualan, namun juga menggelar pelatihan membuat filterisasi air untuk masyarakat setempat.

“Masyarakat (di sini) sumber airnya sangat tercemar atau kotor, sehingga perlu edukasi terhadap masyarakat bagaimana menggunakan atau memfilterisasi air yang kotor bisa menjadi bersih dan layak,” tuturnya.

Dia berharap dengan adanya bantuan tandon air serta pelatihan membuat filterisasi ini bisa memberikan dampak positif bagi warga Desa Bente Tualan, terutama untuk mendapatkan air bersih.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh GMC Kaltim kepada warga Desa Bente Tualan menjadi butkti bahwa Ganjar Pranowo hadir untuk semua.

“Harapannya tentunya bisa membantu masyarakat dan bisa merasakan dampak dari kehadiran Ganjar Milenial Center. Ayah Ganjar sebagai tokoh nasional yang kita perkenalkan bisa menjadi satu titik atau nilai bahwa ada sosok pemimpin ada yang peduli kepada mereka,“ tegas Sadly.

Kehadiran GMC Kaltim mendapatkan respons baik dari warga setempat atas bantuan tandon air serta pelatihan filterisasi air bersih.

“Sangat antusias ya, karena melihat daripada beberapa capres yang hari ini kita ketahui, para relawan yang ada hanya Ganjar,” tutup Sadly.

