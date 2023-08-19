Diduga Keracunan Makanan saat Ospek, Puluhan Mahasiswa UPN Yogyakarta Dilarikan ke RS

SLEMAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman menyatakan mahasiswa UPN yang diduga mengalami keracunan dirawat di 6 rumah sakit. Mereka tersebar di RSUP Dr Sardjito, RS Condongcatur, RS JIH, RSA UGM, RS Hermina dan Klinik Praktek Siaga 24 jam.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sleman, Bambang Kuntoro menyebut mahasiswa UPN keracunan dalam mengikuti rangkaian kegiatan ospek. Setidaknya ada 45 mahasiswa dalam observasi lapangan pada Jumat sore.

"Sampai saat ini kami masih melakukan pendataan,"ujar dia

Dia menyebut RSUP dr. Sardjito yang dirawat ada 5 mahasiswa, RS Condongcatur ada 7 mahasiswa, RS JIH ada 26 mahasiswa, RSA UGM ada 13 mahasiswa, RS Hermina 4 mahasiswa dan Klinik Praktek Siaga 24 ada 1 mahasiswa

Dia menyebut mereka mendapat laporan sekira pukul 16.57 WIB dan kemudian melakukan update pukul 18.19 WIB. Lokasi keracunan sendiri terjadi di lapangan Kompleks Yonif 403 Kentungan, Condongcatur, Depok, Sleman

"Kita terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk kasus keracunan massal ini. Sifat kita membantu," tambahnya.

BACA JUGA: 8 Siswa SD di Sleman Keracunan Usai Jajan di Kantin Sekolah

Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas RSUP Dr Sardjito, Banu Hermawan mengatakan saat ini ada 2 pasien yang masih berada di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Dua pasien ini masih dalam pemantauan dan penanganan.