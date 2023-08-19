Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kodam IV Diponegoro Operasi Katarak pada 512 Masyarakat Pra Sejahtera

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |07:42 WIB
Kodam IV Diponegoro Operasi Katarak pada 512 Masyarakat Pra Sejahtera
Operasi katarak digelar Kodam Diponegoro (Foto: TNI AD)
JAKARTA – Kodam IV/Diponegoro menggelar bakti sosial dengan bekerja sama antara Abituren Akmil 1993 dengan Yayasan A New Vision Indonesia (ANV Indonesia) tersebut diikuti hingga ribuan pasien dari beberapa Kodim yang berada di sekitar Kota Magelang.

Setelah dilaksanakan screening berupa cek tensi, gula darah dan pemeriksaan mata, warga prasejahtera yang memenuhi syarat untuk dilaksanakan operasi katarak berjumlah 512 pasien.

Kegiatan tersebut dihadiri Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Widi Prasetijono beserta Ketua Persit KCK Daerah IV/Diponegoro Novita Widi Prasetijono.

Operasi Katarak dalam rangka 30 tahun Pengabdian Abituren Akmil 1993 (TIDAR SETIA ’93) di Rumah Sakit Tk. II dr. Soedjono, Jumat 18 Agustus 2023, didampingi oleh Ketua Tidar Setia Mayjen TNI Ahmad Rizal. R beserta perwakilan Tidar Setia 1993.

Pangdam IV/Diponegoro menyampaikan di usia pengabdian yang ke 30 tahun ini Abituren Akmil 1993 menggelar operasi katarak gratis bagi masyarakat prasejahtera & sekaligus dalam rangka Memeriahkan HUT RI ke 78.

Adapun Tim dokter yang menangani pun adalah para dokter spesialis mata terbaik bahkan diantaranya terdapat Tim dokter New Vision yang telah menimba ilmunya hingga ke Nepal.

“Saya mewakili seluruh masyarakat yang sudah dan akan terbantu dalam pelaksanaan kegiatan operasi ini mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang terlibat dan berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini,” ungkap Pangdam.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
