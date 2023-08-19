Santri Brebes Berebut Salaman dan Selfie dengan Atikoh Ganjar

BREBES- Santri dan santriwati di Brebes, Jawa Tengah (Jateng) antusias bertemu dengan istri Gubernur Jateng, Atikoh Ganjar. Mereka berbondong-bondong meminta foto dan bersalaman dengan Atikoh.

Momen tersebut tertangkap kamera ponsel milik warga saat Atikoh mendampingi sang suami, Ganjar Pranowo di Brebes, Jumat (18/8/2023) malam.

Kegiatan yang dihadiri bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo adalah Jateng Bersalawat di halaman Kantor Bupati Brebes.

Atikoh yang mengenakan gamis putih, kerudung abu-abu dengan balutan selendang itu tak sungkan ketika banyak santri yang memintanya berfoto. Bahkan, mereka juga silih berganti bersalaman dengan Atikoh.

"Kata-kata hari ini bu. Sukses selalu buat ibu," teriak salah seorang santri.

Senyum juga terus terlempar dari bibir Atikoh. Tak sedikit pun raut wajah istri bakal calon presiden (Bacapres) itu menunjukan masam dan penolakan.

"Sehat-sehat ibu," begitu lantunan doa yang keluar dari mulut santriwati.

Seperti diketahui, di gelaran Jateng Bersalawat itu, Ganjar Pranowo berpamitan kepada masyarakat Brebes dan seluruh masyarakat Indonesia.

Ganjar mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan selama ini, sekaligus meminta maaf jika ada kesalahan selama 10 tahun memimpin Jateng.

"Selama 10 tahun kami mencoba menyelesaikan persoalan satu persatu. Kemiskinan ekstrem kita kebut, stunting kita selesaikan dan sekarang lebih baik. Tapi PR masih belum tuntas, maka kita harus bekerjasama menyelesaikan ini," tutup Ganjar.