Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Apresiasi Ganjar, Habib Syech: Nanti Tak Hanya Jateng, Tapi Indonesia Bersholawat

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |12:25 WIB
Apresiasi Ganjar, Habib Syech: Nanti Tak Hanya Jateng, Tapi Indonesia Bersholawat
Ganjar Pranowo dan Habib Syech/ist
A
A
A


BREBES - Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf mengapresiasi Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo yang sering mengadakan Jateng bersholawat selama 10 tahun terakhir setelah diinisiasi pada 2013.

“Saya mewakili ulama, mewakili masyarakat Jawa Tengah, maturnuwun (terima kasih) Pak Ganjar Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memfasilitasi sholawat seluruh Jawa Tengah,” kata Habib Syech, di acara Jateng Bersholawat dalam rangka HUT ke-78 Provinsi Jateng di Kantor Bupati Brebes, Jumat (18/8/2023) malam.

Menurutnya, ada banyak manfaat dari kehadiran Jateng Bersholawat selama ini. Terutama tentang keselamatan, kedamaian, dan kebersamaan yang timbul dari perhelatan sholawat akbar tersebut.

“Jawa Tengah ini selamat, Jawa Tengah ini baik, Jawa Tengah ini baik gara-gara sholawat di antaranya. Gara-gara sholawat Jawa Tengah selamat, gara-gara sholawat rezeki kendekat, gara-gada sholawat maksiat minggat,” terangnya.

Setelah Ganjar pensiun sebagai Gubernur per 5 September 2023, Habib Syech optimis perhelatan Jateng Bersholawat tidak hanya hadir di level provinsi, tapi kelak di seluruh wilayah Indonesia.

“Nanti insya Allah bukan cuma Jawa Tengah ‘tok yang bersholawat, Indonesia yo sholawat. Se-Indonesia akan sholawat kabeh. Insya Allah,” kata Habib Syech.

Sementara itu, bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang hadir di Brebes bersama sang istri Siti Atiqoh Supriyanti menyebut Jateng Bersholawat merupakan tradisi yang mesti terus dilakukan.

Karena, acara yang sering menghadirkan ribuan jamaah ini dapat membangkitkan spiritualitas masyarakat.

“Tadi Habib selalu menyampaikan itu dari waktu ke waktu kita membuat event Jateng Bersholawat kesannya komplet. Jadi ada pesan kebaikan, keagamaan, tapi juga sekaligus juga kebersamaan,” tuturnya.

Ganjar melanjutkan, Jateng Bersholawat juga menjadi ruang bagi pemerintah untuk berkomunikasi kepada masyarakat. Sebab itu dalam setiap perhelatannya acara ini juga menyuguhkan beberapa refleksi pembangunan provinsi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement